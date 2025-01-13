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فابريزيو رومانو يكشف موعد انتقال مرموش لمانشستر سيتي

01:15 م الإثنين 13 يناير 2025

عمر مرموش 1

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كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، موعد انتقال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وكتب فابريزيو عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر": "من المتوقع أن يكمل مانشستر سيتي صفقة عمر مرموش هذا الأسبوع".

وأضاف: "سيقدم السيتي عرضه الرسمي لضم عمر مرموش هذا الأسبوع، وقد تم إعداده بالفعل".

واختتم: "ستكون الإضافات جزءًا من الهيكل، وستتبع المحادثات الرسمية لإبرام الصفقة مع آينتراخت".

الجدير بالذكر أن عمر مرموش انتقل إلى فرانكفورت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

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فابريزيو رومانو مرموش مانشستر سيتي فرانكفورت
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