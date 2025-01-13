فابريزيو رومانو يكشف موعد انتقال مرموش لمانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، موعد انتقال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وكتب فابريزيو عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر": "من المتوقع أن يكمل مانشستر سيتي صفقة عمر مرموش هذا الأسبوع".

وأضاف: "سيقدم السيتي عرضه الرسمي لضم عمر مرموش هذا الأسبوع، وقد تم إعداده بالفعل".

واختتم: "ستكون الإضافات جزءًا من الهيكل، وستتبع المحادثات الرسمية لإبرام الصفقة مع آينتراخت".

الجدير بالذكر أن عمر مرموش انتقل إلى فرانكفورت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

"لا تأتوا إلى هنا".. جوارديولا يوبخ جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

سر احتفالات لاعبي برشلونة بالنظارات الشمسية في ليلة التتويج