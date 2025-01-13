صفقة ريال مدريد.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

"فوز برشلونة والزمالك".. نتائج مباريات أمس الأحد

كتب - محمد القرش:

طرأت تطورات جديدة على المفاوضات وانتقالات اللاعبين بين الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي بدأت يوم 1 يناير 2025.

ويسعى نادي بايرن ميونخ لتجديد عقد الظهير الأيسر، ألفونسو ديفيز، قبل رحيله إلى ريال مدريد مجانا في الانتقالات الصيفية المقبلة.

آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

- الأيام المقبلة ستشهد انتقال كايل ووكر إلى إنتر ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة. (ديلي ميل)

- فرق الدوري السعودي مهتمة بالتعاقد مع ووكر، لكن المدافع حريص على البقاء في أوروبا. (سكاي سبورتس ألمانيا)

- يرغب مدرب نابولي أنطونيو كونتي في التعاقد مع أليخاندرو جارناتشو ليحل محل كفاراتسخيليا، والذي يبدو أنه على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان. (سبورت إيطاليا)

- يرغب رونالد أراوخو الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس، في مغادرة برشلونة في أقرب وقت ممكن، لكن النادي الكتالوني حريص على الاحتفاظ باللاعب. (موندو ديبورتيفو)

- تقدم نادي موناكو بعرض جديد لضم لاعب وسط وست هام، إدسون ألفاريز، بعد رفض وست هام عرضًا لضم الدولي المكسيكي على سبيل الإعارة. (فابريزيو رومانو)

- يريد نادي أتالانتا التعاقد مع مهاجم إيفرتون والمنتخب الإنجليزي، دومينيك كالفيرت لوين، في صفقة انتقال مجانية. (صن)

- عرض بايرن ميونيخ على مدافع كندا ألفونسو ديفيز عقدًا جديدًا بقيمة 25 مليون يورو، مع محاولة من ريال مدريد للتعاقد معه في صفقة انتقال مجانية في الصيف. (ماركا)

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