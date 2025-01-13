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لاعب فرانكفورت يعلن رحيل عمر مرموش (فيديو)

10:28 ص الإثنين 13 يناير 2025
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    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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كتب - محمد القرش:

أعلن حارس مرمى نادي آينتراخت فرانكفورت، كيفن تراب، رحيل زميله عمر مروش عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الجماهير وهو يسأل الحارس الألماني الذي كان يستقل سيارته، عن أخبار عمر مرموش.

حوار حارس فرانكفورت ومشجع بشأن مرموش

المشجع: إين عمر مرموش؟

تراب: عمر مرموش لم يعد موجود هنا في النادي

المشجع: هل ذهب إلى مانشستر سيتي؟

تراب: ليس لدي فكرة

يُذكر أن عمر مرموش سجل هدف فوز فريق آينتراخت فرانكفورت على سانت باول في المباراة الأخيرة.

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