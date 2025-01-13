فرانكفورت يتحدث "لمصراوي" عن صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

"فوز برشلونة والزمالك".. نتائج مباريات أمس الأحد

كتب - محمد القرش:

كشف المتحدث الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت، بارتوش نيدزفيدزكي، آخر تطورات انتقال عمر مروش إلى نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بارتوش في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "في هذه اللحظة لا يوجد أي شيء للحديث عنه".

وأوضح: "يبقى الوضع كما هو عليه، لم نتلق أي عروض لضم عمر مرموش".

يُذكر أن شبكة "سكاي سبورتس" أشارت إلى أن بيب جوارديولا أعطى الضوء الأخضر لإدارة مانشستر سيتي للتعاقد مع المهاجم المصري.

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