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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

06:58 ص الإثنين 13 يناير 2025

كرة قدم

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تقام اليوم الإثنين الموافق 13 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة في بطولة الدوري الإسباني.

كما تشهد منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي اليوم، إقامة مباراة واحدة فقط، تجمع بين فريقي ميلوول وداج أند ريد.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال سوسيداد ضد فياريال.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإيطالي اليوم

فيورنتينا ضد مونزا.. 9.45 دقيقة مساءً.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

ميلوول ضد داج أند ريد.. 9.30 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس".

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

كونيا سبور ضد فنربخشة.. 7 مساءً.. "لم تعرض في جدول البث".

جوزتيبي ضد قاسم باشا.. 7 مساءً.. "لم تعرض في جدول البث".

جدول مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني الدوري الإيطالي كأس الاتحاد الإنجليزي
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