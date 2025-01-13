"فوز برشلونة والزمالك".. نتائج مباريات أمس الأحد

أقيمت أمس الأحد العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة ثلاثة مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما أقيمت أمس الأحد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، الذي انتهى بخمسة أهداف مقابل هدفين لصالح برشلونة.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي

نتيجة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني أمس

برشلونة يفوز على ريال مدريد(5-2).

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا أمس

أورلاندو بيراتس يفوز على شباب بلوزداد (2-0).

الترجي يفوز على دجوليبا المالي (1-0).

يانج أفريكانز يفوز على الهلال (1-0).

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

خيتافي يفوز على لاس بالماس (2-1).

أتليتكو مدريد يفوز على أوساسونا (1-0).

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

سموحة يفوز على مودرن فيوتشر (1-0).

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

جنوى يفوز على بارما (1-0).

إنتر يفوز على فينيسيا (1-0).

روما يتعادل مع بولونيا (2-2).

نابولي يفوز على هيلاس فيرونا (2-0).

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

لايبزج يفوز على فيردر بريمن (4-2).

شتوتجارت يفوز على أوجسبورج (1-0).

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

لانس يفوز على لوهافر (2-1).

أنجيه يفوز على مونبلييه (3-1).

ستراسبورج يفوز على تولوز (2-1).

باريس سان جيرمان يفوز على سانت إتيان (2-1).

نتائج مباريات كأس الكونفدرالية أمس

ستيلينبوش يفوز على ستاد مالي (2-0).

اتحاد العاصمة يفوز على أورايا يونايتد (2-1).

نهضة بركان يتعادل مع أي دي دي لواندا (0-0).

سيمبا يتعادل مع برافوس دو ماكيس (1-1).

الزمالك يفوز على بلاك بولز (3-1).

جاراف داكار يفوز على أسيك ميموزا (1-0).

إنييمبا يتعادل مع المصري البورسعيدي (1-1).

شباب قسنطينة يفوز على الصفاقسي (3-0).

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي أمس

هال سيتي يفوز على دونكاستر (5-4) بركلات الترجيح.

توتنهام يفوز على تاموورث (3-0).

كريستال بالاس يفوز على ستوكبورت كانتري (1-0).

مانشستر يونايتد يفوز على أرسنال (5-3) بركلات الترجيح.

نيوكاسل يفوز على بروملي (3-1).

إبسويتش تاون يفوز على بريستول روفرز (3-0).

ساوثهامبتون يفوز على سوانزي سيتي (3-0).

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