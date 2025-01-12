نابولي يتقدم بهدف على هيلاس فيرونا في الشوط الأول

كتب - محمد عبد السلام:

انتهى الشوط الأول من مباراة نابولي وهيلاس فيرونا التي أقيمت اليوم الأحد 12 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدم نابولي على نظيره هيلاس فيرونا بهدف دون مقابل في الشوط الأول على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وسُجل هدف نابولي اللاعب لورنزو مونتيبو في الدقيقة 5 عن طريق النيران الصديقة.

وبهذا التقدم، يرفع نابولي رصيده إلى 47 نقطة ليحتل صدارة الدوري الإيطالي، بينما يتوقف رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 19 في المركز السادس عشر.