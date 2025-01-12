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"هل استحق تشيزني طرد؟".. حالة تحكيمية مثيرة في مباراة برشلونة وريال مدريد بالسوبر

11:14 م الأحد 12 يناير 2025

تشيزني

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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة برشلونة أمام ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني، تعرض حارس مرمى الفريق الكتالوني تشيزني للطرد في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وتعرض تشيزني للطرد في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد عرقلته لكليان مبابي مهاجم ريال مدريد المنفرد بالمرمى، على حدود منطقة الجزاء.

وقام المدير الفني لفريق برشلونة بإخراج لاعب خط الوسط جافي، وإدخال حارس المرمى البديل إينياكي بينا.

ويلاقي فريق برشلونة نظيره ريال مدريد الإسباني حاليًا، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني، في اللقاء المقام على ملعب "الملك عبد الله" بالمملكة العربية السعودية.

ويتقدم فريق برشلونة على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

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تشيزني برشلونة حالة طرد ريال مدريد
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