"متفوقًا على مودريتش".. ليفاندوفسكي يسجل رقمًا قياسيًا في بطولة السوبر الإسباني

كتب - يوسف محمد:

تمكن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة الإسباني، من تسجيل هدف الفريق الكتالوني الثاني، في مرمى ريال مدريد خلال الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليًا، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني وهدف تقدم برشلونة، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، من علامة الجزاء.

وبهذا الهدف بات ليفاندوفسكي أكبر لاعب تسجيلاً للأهداف في بطولة السوبر الإسباني، بعمر 36 عامًا و144 يومًا، متفوقًا على لوكا مودريتش الذي سجل في السوبر بعمر 36 عامًا و129 يومًا، ضد أتليتك بلباو في نسخة البطولة عام 2022.

ورفع ليفاندوفسكي عدد أهدافه في بطولة السوبر الإسباني، إلى الهدف رقم 5 ليصبح ثالث هداف في تاريخ المسابقة.

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