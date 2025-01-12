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أهداف برشلونة وريال مدريد في الشوط الأول بنهائي السوبر الإسباني

10:21 م الأحد 12 يناير 2025

برشلونة ضد ريال مدريد

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم الاحد 12 يناير، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لموسم 2024/25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة على نظيره ريال مدريد بنتيجة 3 ـ 1 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل الهدف الأول كيليان مبابي لصالح ريال مدريد فى الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الأول لصالح برشلونة بقدم لامين يامال في الدقيقة الـ22، وجاء الهدف الثاني لبرشلونة بقدم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ36.

وأضاف رافينيا دياز الهدف الثالث للبرسا في الدقيقة 39 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف القاتل الرابع في شباك الريال في الدقيقة 10+45 بقدم أليخاندرو بالدي

برشلونة ريال مدريد كلاسيكو السوبر الإسباني
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