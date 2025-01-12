روما يتعادل مع بولونيا في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة روما أمام نظيره بولونيا التي أقيمت اليوم الأحد 12 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة روما و بولونيا بنتيجة 2-2 على ملعب ريناتو دالارا.

سجل هدف روما الأول، اليكسيس سالماكرز في الدقيقة 58.

سجل هدف بولونيا الأول، تهيجس دالينجا في الدقيقة 61.

سجل هدف بولونيا الثاني، لويس فيرجسون من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

سجل هدف التعادل لفريق روما، أرتم دوبياك من ركلة جزاء في الدقيقة 8+90.

وبهذا التعادل رفع روما رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز العاشر، بينما رفع بولونيا نقاطه إلى 29 ليحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري.