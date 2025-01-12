لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

2 5
21:00

برشلونة

الكونفيدرالية الإفريقية

بلاك بولز

1 3
18:00

الزمالك

كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال

1 1
17:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

روما يتعادل مع بولونيا في الدوري الإيطالي

10:18 م الأحد 12 يناير 2025

خلال مباراة روما وبولونيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة روما أمام نظيره بولونيا التي أقيمت اليوم الأحد 12 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة روما و بولونيا بنتيجة 2-2 على ملعب ريناتو دالارا.

سجل هدف روما الأول، اليكسيس سالماكرز في الدقيقة 58.

سجل هدف بولونيا الأول، تهيجس دالينجا في الدقيقة 61.

سجل هدف بولونيا الثاني، لويس فيرجسون من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

سجل هدف التعادل لفريق روما، أرتم دوبياك من ركلة جزاء في الدقيقة 8+90.

وبهذا التعادل رفع روما رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز العاشر، بينما رفع بولونيا نقاطه إلى 29 ليحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري.

روما الدوري الإيطالي مباراة روما و بولونيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أهداف برشلونة وريال مدريد في الشوط الأول بنهائي السوبر الإسباني

إعلان

إعلان