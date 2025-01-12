"الفرنسي الثامن".. كليان مبابي يسجل رقمًا قياسيًا بعد هدفه في مرمى برشلونة

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، تحقيق الأرقام القياسية رفقة النادي الملكي، بعد هدفه في شباك فريق برشلونة اليوم، بالسوبر الإسباني.

وأحرز كليان مبابي هدف تقدم فريق ريال مدريد في مرمى برشلونة، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويعد هذا هو الهدف الأول لكليان مبابي، في الكلاسيكو أمام فريق برشلونة، كما أنه أصبح ثامن لاعب فرنسي تسجيلاً للأهداف في الكلاسيكو.

وبهذا الهدف وصل كليان مبابي إلى الهدف رقم 350 في مسيرته الكروية، مع مختلف الأندية وكذلك المنتخب الفرنسي.

وكان الشوط الأول بين ريال مدريد وبرشلونة، انتهى بتقدم فريق برشلونة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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