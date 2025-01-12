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أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

08:48 م الأحد 12 يناير 2025

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر يونايتد نظيره أرسنال اليوم الأحد 12 يناير، ضمن منافسات دور 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد بقدم برونو في الدقيقة 52 من عمر المباراة، ثم جاء هدف التعادل لأرسنال بقدم جابرييل في الدقيقة 63.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد على أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 5 ـ 3، بعد انتهاء الأشواط الأساسية والإضافية بالتعادل 1-1.

مانشستر يونايتد أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال برونو
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