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تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

08:37 م الأحد 12 يناير 2025

برشلونة

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشهد تشكيل الكتالوني قيادة ليفاندوسكي في خط الهجوم، و بيدري في خط الوسط، و كوبارسي في خط الدفاع.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي - انيجو مارتينيز - كوبارسي - كوندي.

خط الوسط: جافي - كاسادو - بيدري.

الهجوم: رافينها - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، على استاد الملك عبدالله الدولي.

برشلونة ريال مدريد تشكيل برشلونة كأس السوبر الإسباني
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