تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني
كتب - محمد عبد السلام:
أعلن الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وشهد تشكيل الكتالوني قيادة ليفاندوسكي في خط الهجوم، و بيدري في خط الوسط، و كوبارسي في خط الدفاع.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: بالدي - انيجو مارتينيز - كوبارسي - كوندي.
خط الوسط: جافي - كاسادو - بيدري.
الهجوم: رافينها - ليفاندوفسكي - لامين يامال.
ومن المقرر أن يبدأ اللقاء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، على استاد الملك عبدالله الدولي.
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