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للمرة الـ15.. برشلونة بطلا للسوبر الإسباني على حساب ريال مدريد

08:35 م الأحد 12 يناير 2025
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    افتتاح نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد (5)
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    افتتاح نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد (4)
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    افتتاح نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد (2)
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    افتتاح نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد (1)
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    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (2)
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    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (3)
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    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (1)
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    مبابي
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    إصابة مبابي (2)
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    إصابة مبابي (1)
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    لحظة هدف لامين يامال في ريال مدريد (1)
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    لحظة هدف لامين يامال في ريال مدريد (2)
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    احتفال لامين يامال
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    لحظة تسجيل ليفاندوفكسي الهدف الثاني (2)
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    لحظة تسجيل ليفاندوفكسي الهدف الثاني (1)
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    لامين يامال وبالدي
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    لامين يامال وليفاندوفكسي
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    برشلونة ضد ريال مدريد (1)
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    برشلونة ضد ريال مدريد (5)
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    برشلونة ضد ريال مدريد (4)
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    احتفال رافينيا
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    برشلونة ضد ريال مدريد (2)
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    احتفلا رافينيا
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    احتفال ليفاندوفسكي (2)
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    إصابة مبابي (2)
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    احتفال ليفاندوفسكي (1)
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    إصابة مبابي (1)
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    رافينيا ولامين
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    احتفال لامين يامال
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    برشلونة ضد ريال مدريد (3)
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    كوندي ورافينيا
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متابعة - محمد القرش:

توج نادي برشلونة بكأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشر، بعد الفوز على ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين على ملعب الملك عبد الله الدولي.

سجل أهداف برشلونة: رافينيا "2"، لامين يامال، ليفاندوفسكي، بالدي.

سجل أهداف ريال مدريد: كيليان مبابي، رودريجو.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي - انيجو مارتينيز - كوبارسي - كوندي.

خط الوسط: جافي - كاسادو - بيدري.

الهجوم: رافينها - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، مبابي.

أبرز أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد

تسديدة يامال على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من كورتوا في الدقيقة 2

مبابي يسجل هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 5

عرضية من فينسيوس تصدى لها تشيزني في الدقيقة 14

مرور 15 دقيقة ومازل تقدم ريال مدريد قائم

سقوط مبابي على أرضية الملعب ونزول الجهاز الطبي في الدقيقة 16

لامين يامال يسجل هدف تعادل برشلونة في الدقيقة 22

روبرت ليفاندوفسكي يسجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 36

رافينيا يسجل هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 39

حكم المباراة يحتسب 9 دقائق وقت بدلا من ضائع

بالدي يسجل هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 45+10

انتهاء الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-1

بداية الشوط الثاني

رافينيا يسجل الهدف الخامس لبرشلونة في مرمى ريال مدريد في الدقيقة 48

بطاقة صفراء لفينيسيوس في الدقيقة 54

بطاقة حمراء لحارس برشلونة تشيزني في الدقيقة 56

دخول إنياكي بينا وداني ألمو بدلا من جافي ولامين يامال في الدقيقة 59

رودريجيو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 60

دخول لوكا مودريتش بدلا من تشاوميني في الدقيقة 64

بطاقة صفراء لـ ليفاندوفسكي في الدقيقة 77

دخول فيران توريس بدلا من رافينيا في الدقيقة 79

بطاقة صفراء لأراوخو في الدقيقة 87

حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد 5-2.

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