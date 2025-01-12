لحظة بلحظة.. ريال مدريد 1-1 برشلونة.. هدف لامين يامال
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متابعة - محمد القرش:
يلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في المملكة العربية السعودية.
تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: بالدي - انيجو مارتينيز - كوبارسي - كوندي.
خط الوسط: جافي - كاسادو - بيدري.
الهجوم: رافينها - ليفاندوفسكي - لامين يامال.
تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ميندي، روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.
الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، مبابي.
أبرز أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد
تسديدة يامال على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من كورتوا في الدقيقة 2
مبابي يسجل هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 5
عرضية من فينسيوس تصدى لها تشيزني في الدقيقة 14
مرور 15 دقيقة ومازل تقدم ريال مدريد قائم
سقوط مبابي على أرضية الملعب ونزول الجهاز الطبي في الدقيقة 16
لامين يامال يسجل هدف تعادل برشلونة في الدقيقة 22
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