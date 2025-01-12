زيزو يحقق رقما قياسيا مع الزمالك عبر التاريخ

كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم الزمالك، أحمد سيد زيزو، الهدف الثالث لفريقه في الفوز على بلاك بولز بثلاثية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للاعب معلقاً عليها: "زيزو يعادل الثعلب "حمادة إمام" ويصل للمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للملكي بـ 84 هدفاً".

وواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الاحد 12 يناير، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما يحتل بلاك بولز المركز الرابع برصيد 4 نقاط.