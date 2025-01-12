لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

1 0
21:00

برشلونة

الكونفيدرالية الإفريقية

بلاك بولز

1 3
18:00

الزمالك

كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال

1 1
17:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

تردد قناة ام بي سي مصر hd 2 الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

08:32 م الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كيليان مبابي
  • عرض 8 صورة
    فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 8 صورة
    البرازيلي فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 8 صورة
    بيلنجهام (1)
  • عرض 8 صورة
    بيلنجهام (1)
  • عرض 8 صورة
    بيدري
  • عرض 8 صورة
    بيدري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

تتصدر قناة ام بي سي مصر ، حديث الوسط الرياضي العربي ، وذلك بعد حصولها على حقوق بث بطولة كأس السوبر الاسباني ، والتي تستضيف البطولة المملكة العربية السعودية.

وتواصل ام بي سي مصر مفاجأتها المستمرة للجمهور العربي ، من خلال إذاعة العديد من البطولات العالمية ، إبرازها ريال مدريد وريال مايوركا و برشلونة واتلتيك بلباو.

تردد قناة ام بي سي مصر hd 2 الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تردد mbc مصر hd القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة: 12015

2- الاستقطاب: عمودي

3- معدل الترميز: 27500

4- معدل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد MBC MASR 2 القناة المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة

HD 12322 V تردد

معدل الترميز 30000

تردد قناة ام بي سي مصر 2 hd ريال مدريد برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زيزو يحقق رقما قياسيا مع الزمالك عبر التاريخ

إعلان

إعلان