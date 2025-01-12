تردد قناة ام بي سي مصر hd 2 الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
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كتب - محمد عبد السلام:
تتصدر قناة ام بي سي مصر ، حديث الوسط الرياضي العربي ، وذلك بعد حصولها على حقوق بث بطولة كأس السوبر الاسباني ، والتي تستضيف البطولة المملكة العربية السعودية.
وتواصل ام بي سي مصر مفاجأتها المستمرة للجمهور العربي ، من خلال إذاعة العديد من البطولات العالمية ، إبرازها ريال مدريد وريال مايوركا و برشلونة واتلتيك بلباو.
تردد قناة ام بي سي مصر hd 2 الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
تردد mbc مصر hd القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة: 12015
2- الاستقطاب: عمودي
3- معدل الترميز: 27500
4- معدل تصحيح الخطأ: ⅚
تردد MBC MASR 2 القناة المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة
HD 12322 V تردد
معدل الترميز 30000
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