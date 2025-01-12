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مع شيكابالا.. 10 صور ترصد احتفال زيزو "المُعتاد" بهدفه ضد بلاك بولز

08:27 م الأحد 12 يناير 2025
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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كتب - محمد القرش:

فاز نادي الزمالك على نظيره بلاك بلوز الغاني بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الثالث، بعدما استلم تمريرة من شيكابالا وراوغ حارس بلاك بولز.

وحرص زيزو على تنفيذ احتفاله المعتاد مع محمود عبد الرازق شيكابالا (قبضة اليدين).

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 11 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المصري الوصيف.

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الزمالك احتفال زيزو زيزو وشيكابالا كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية الزمالك وبلاك بولز
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