مع شيكابالا.. 10 صور ترصد احتفال زيزو "المُعتاد" بهدفه ضد بلاك بولز

في دقيقتين.. حسام أشرف يسجل هدفي تقدم الزمالك على بلاك بولز (فيديو)

"بعد تسجيل ثنائية".. رسالة دعم من حسام أشرف لاعب الزمالك لشقيقته

كتب - محمد القرش:

فاز نادي الزمالك على نظيره بلاك بلوز الغاني بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الثالث، بعدما استلم تمريرة من شيكابالا وراوغ حارس بلاك بولز.

وحرص زيزو على تنفيذ احتفاله المعتاد مع محمود عبد الرازق شيكابالا (قبضة اليدين).

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 11 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المصري الوصيف.

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