كتب - نهى خورشيد:

أكد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صدارته لجدول ترتيب مجموعته بالكونفدرالية، بعد تحقيقه فوزاً على بلاك بولز بثلاثية لهدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وجاءت أهداف الفارس الأبيض بتوقع حسام أشرف "هدفين"، وأحمد سيد زيزو، لينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية

1-الزمالك، 11 نقطة.

2-المصري البورسعيدي، 6 نقاط.

3- أنيمبا النيجيري، 5 نقاط.

4-بلاك بولز، 4 نقاط.