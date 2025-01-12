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تشكيل فريق ريال مدريد لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

07:56 م الأحد 12 يناير 2025

ريال مدريد

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشهد تشكيل العملاق الإسباني قيادة كيليان مبابي لخط الهجوم، وبيلينجهام في الوسط، وروديجر في الدفاع.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

الهجوم: ريدريجو، فينيسيوس، مبابي.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، على ستاد الملك عبد الله الدولي.

ريال مدريد برشلونة كأس السوبر الإسباني
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