في دقيقتين.. حسام أشرف يسجل هدفي تقدم الزمالك على بلاك بولز (فيديو)
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كتب ـ محمد الميموني:
يواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الاحد 12 يناير، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.
وجاء الهدف الأول والثاني بقدم حسام أشرف في دقيقتين فقط (51 و53) لتصبح النتيجة 2 ـ 0 لصالح الأبيض.
يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما يحتل بلاك بولز المركز
الرابع برصيد 4 نقاط.
🏹 حسام أشرف لاعب #الزمالك اليوم أمام بلاك بولز— 90+ (@90PlusKora) January 12, 2025
⚽️ 51` سجل الهدف الأول
⚽️ 53` سجل الهدف الثاني#كأس_الكونفيدرالية_الإفريقية 🔥pic.twitter.com/cyi9b6DAuI
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