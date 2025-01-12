في دقيقتين.. حسام أشرف يسجل هدفي تقدم الزمالك على بلاك بولز (فيديو)

"بعد تسجيل ثنائية".. رسالة دعم من حسام أشرف لاعب الزمالك لشقيقته

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الاحد 12 يناير، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول والثاني بقدم حسام أشرف في دقيقتين فقط (51 و53) لتصبح النتيجة 2 ـ 0 لصالح الأبيض.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما يحتل بلاك بولز المركز

الرابع برصيد 4 نقاط.