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في دقيقتين.. حسام أشرف يسجل هدفي تقدم الزمالك على بلاك بولز (فيديو)

07:34 م الأحد 12 يناير 2025
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    الزمالك وبلاك بولز
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    الزمالك وبلاك بولز
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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الاحد 12 يناير، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول والثاني بقدم حسام أشرف في دقيقتين فقط (51 و53) لتصبح النتيجة 2 ـ 0 لصالح الأبيض.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما يحتل بلاك بولز المركز
الرابع برصيد 4 نقاط.

الزمالك وبلاك بولز الزمالك حسام أشرف
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