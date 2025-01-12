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هدف برونو في مرمى أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

07:20 م الأحد 12 يناير 2025

أرسنال ضد مانشستر يونايتد (2)

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر يونايتد نظيره أرسنال اليوم الأحد 12 يناير، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد يقدم برونو في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وتعتبر هذه المباراة هي السادسة عشرة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، لتصبح بذلك واحدة من أكثر المواجهات تكرارًا في كأس إنجلترا، حيث تتفوق عليها فقط مواجهة إيفرتون ضد ليفربول التي تضم 19 لقاء.



مانشستر يونايتد أرسنال برونو
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