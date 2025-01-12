"لقب وحيد للتساوي".. 27 سوبر إسباني بين برشلونة وريال قبل كلاسيكو اليوم

كتب - نهى خورشيد:

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة النارية المرتقبة لعشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، والتي ستجمع برشلونة وريال مدريد في تمام التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.

ودائما ما تبحث الجماهير عن أرقام وألقاب البارسا والملكي، قبل مباراتهم، ويعرض مصراوي في السطور التالية عدد ألقابهم في السوبر الإسباني:

ويدخل برشلونة هذه المباراة وهو يتربع على صدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبًا، ويُعد أيضًا النادي الأكثر وصولًا إلى النهائي، حيث شارك في 25 نهائيًا، وحقق اللقب 14 مرة، بينما حل وصيفًا في 12 مناسبة.

وكان آخر تتويج للفريق باللقب في عام 2023، فيما اكتفى بمركز الوصيف في نسخة 2024.

وعلى الجانب الآخر، يحتل ريال مدريد المرتبة الثانية في سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني، حيث توج باللقب 13 مرة، وخسر النهائي في ست مناسبات فقط.

وفي حال فوز ريال مدريد اليوم على برشلونة، سيتساوى الفريقان في عدد ألقاب السوبر الإسباني.

وكان الملكي وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه الكبير على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي، بينما حجز الفريق الكتالوني مقعده في النهائي بتغلبه على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين.