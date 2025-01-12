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"تفوق ملكي وميسي في المقدمة".. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل مباراة اليوم

07:17 م الأحد 12 يناير 2025
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    ريال مدريد وبرشلونة
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    ريال مدريد وبرشلونة 1
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    ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    لاعبي ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    الكلاسيكو الإسباني ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (يمين) يعترض على الحكم بعد طرده في مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير كامب نو في 13 اب/اغسطس 2017
  • عرض 19 صورة
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعترض على الحكم بعد طرده في مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير كامب نو في 13 اب/اغسطس 2017
  • عرض 19 صورة
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعترض على الحكم بعد طرده في مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير كامب نو في 13 اب/اغسطس 2017
  • عرض 19 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    جانب من الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
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    مباراة ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 19 صورة
    فريق ريال مدريد وبرشلونة
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كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، متابعة واحدة من أقوى المباريات، حينما يلاقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم، في إطار نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في جدة.

وستكون هذه هى المواجهة رقم 259 التي تجمع بين الفريقين معًا، في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها معًا في 258 مباراة من قبل.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين معًا، فإننا نجد أن التاريخ ينحاز بعض الشئ إلى النادي الملكي ريال مدريد، ففي 258 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز في 106 مباراة، بينما تلقى الهزيمة في 101 وحسم التعادل 51 مباراة بين الفريقين.

ونجح لاعبو فريق ريال مدريد في تسجيل 436 هدفًا في مرمى برشلونة، فيما تلقت شباكهم 423 هدفًا.

ويأتي في صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين معًا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 26 هدفًا ويليه ثنائي ريال مدريد كريستيانو رونالدو دي ستيفانو برصيد 18 هدفًا لكلا منهما.

وعلى الجانب الآخر، تواجها الفريقين معًا في 17 مباراة، تمكن الريال خلالهم من تحقيق الفوز في 10 لقاءات، تلقى الهزيمة في 5 وحسم التعادل مباراتين بينهما.

ريال مدريد برشلونة كأس السوبر الإسباني كريستيانو رونالدو ريال مدريد وبرشلونة
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