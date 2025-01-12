"تفوق ملكي وميسي في المقدمة".. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل مباراة اليوم

كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، متابعة واحدة من أقوى المباريات، حينما يلاقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم، في إطار نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في جدة.

وستكون هذه هى المواجهة رقم 259 التي تجمع بين الفريقين معًا، في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها معًا في 258 مباراة من قبل.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين معًا، فإننا نجد أن التاريخ ينحاز بعض الشئ إلى النادي الملكي ريال مدريد، ففي 258 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز في 106 مباراة، بينما تلقى الهزيمة في 101 وحسم التعادل 51 مباراة بين الفريقين.

ونجح لاعبو فريق ريال مدريد في تسجيل 436 هدفًا في مرمى برشلونة، فيما تلقت شباكهم 423 هدفًا.

ويأتي في صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين معًا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 26 هدفًا ويليه ثنائي ريال مدريد كريستيانو رونالدو دي ستيفانو برصيد 18 هدفًا لكلا منهما.

وعلى الجانب الآخر، تواجها الفريقين معًا في 17 مباراة، تمكن الريال خلالهم من تحقيق الفوز في 10 لقاءات، تلقى الهزيمة في 5 وحسم التعادل مباراتين بينهما.