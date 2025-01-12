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"لحسم الصدارة".. موعد مباراة الأهلى وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

06:39 م الأحد 12 يناير 2025

الأهلي

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كتب - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأحمر حقق فوزاً على ستاد أبيدجان بثلاثية نظيفة، ليحتل وصافة جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن أورلاندو بايريتس صاحب الصدارة، بعد فوزه اليوم على شباب بلوزداد.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة "بي إن سبورتس ".

الأهلي أورلاندو دوري أبطال إفريقيا
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