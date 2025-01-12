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لحظة بلحظة.. الزمالك 2-1 بلاك بولز.. هدف حسام أشرف

05:27 م الأحد 12 يناير 2025
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    الزمالك ضد بلاك بولز
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    شيكابالا (1)
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    جروس مدرب الزمالك
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    الزمالك ضد بلاك بولز (4)
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    جروس
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متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

أبرز أحداث مباراة الزمالك وبلاك بولز

تسديدة قوية من زيزو لكن خارج المرمى في الدقيقة 2

تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من بلاك بولز يتصدى لها دفاع الزمالك في الدقيقة 10

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائما

كرة عرضية من مصطفى شلبي يسددها عمر جابر خارج المرمى في الدقيقة 16

عرضية من زيزو على حدود منطقة الجزاء ودفاع بلاك بولز يشتت الكرة في الدقيقة 27

مرور 30 دقيقة من سيطرة الزمالك على المباراة

لاعب الزمالك يطالبون بركلة جزاء بعد عرضية من مصطفى شلبي تصطدم في يد المدافع في الدقيقة 33

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

سقوط لاعب بلاك بولز بعد كرة تدخل مع حسام أشرف في الدقيقة 47

حسام أشرف يسجل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 51

حسام أشرف يسجل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 53

بلاك بولز يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 62

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