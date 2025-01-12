نادٍ برازيلي يتعاقد مع طفل عمره 6 سنوات.. ما قصة الصفقة الأغرب في التاريخ؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في واحدة من أغرب الصفقات في تاريخ كرة القدم، أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي عن تعاقده مع الطفل إنريكو، البالغ من العمر 6 سنوات فقط، والذي كان لاعبًا في صفوف فلامنجو.

واكتسب إنريكو شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 300 ألف شخص على حسابه في "إنستجرام"، الذي يديره والديه.

وقد أثار الطفل إعجاب الجماهير بموهبته اللافتة، ليُصنَّف كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرازيلية.

والدا إنريكو يحرصان على نشر مقاطع فيديو تُظهر تدريباته الفردية، وأبرز مهاراته، بالإضافة إلى استعراض نظامه الغذائي والمكملات التي يتناولها وتلقى تلك المنشورات تفاعلًا كبيرًا من عشاق كرة القدم.

وعقب انتقاله، وجه إنريكو رسالة وداع مؤثرة لنادي فلامنجو قال فيها: "أود أن أشكر فلامنجو على كل ما قدموه ليK لقد كنت دائمًا أرتدي القميص بحب وشغف، سواء في المباريات أو أثناء تشجيعي للنادي. سأظل ممتنًا لكم دائمًا."

ومن جهته، نشر فلامنجو رسالة وداع لإنريكو عبر منصاته الرسمية، مشيدًا بموهبته ومتمنيًا له التوفيق في مغامرته الجديدة مع كورينثيانز.

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