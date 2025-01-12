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أورلاندو بايرتس يحسم تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

05:08 م الأحد 12 يناير 2025

فريق الأهلي

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فاز نادي أورلاندو بايرتس على نظيره شباب بلوزداد بثنائية دون رد في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز، حسم أورلاندو تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث توقف رصيد شباب بلوزداد عند النقطة 6 ويتبقى له لقاء واحد.

ومن جانبه، يحتل أورلاندو الصدارة برصيد 11 نقطة، متفوقا على الأهلي الوصيف صاحب الـ 10 نقاط.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم السبت الموافق 18 يناير، من أجل حسم صدارة المجموعة الثالثة.

الأهلي تاهل الأهلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا أورلاندو بايرتس
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