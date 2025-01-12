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زيزو أساسيا.. تشكيل الزمالك لمواجهة بلاك بلوز في الكونفدرالية

05:00 م الأحد 12 يناير 2025

فريق الزمالك

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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي لمواجهة بلاك بولز في الجولة الخامسة من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد تشكيل الزمالك تواجد أحمد مصطفى زيزو أساسيا.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بلاك بولز المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد ، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل الزمالك بلاك بلوز الكونفدرالية زيزو كأس الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك وبلاك بلوز
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