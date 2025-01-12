متابعة ـ محمد القرش:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة آرسنال ونظيره مانشستر يونايتد عند الخامسة من عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل أرسنال لمباراة مانشستر يونايتد:

ومن المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: جوريين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – مايلس لويس سكيلي.

خط الوسط: ميكيل ميرينو – جورجينو – مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز – جابرييل جيسوس – جابرييل مارتينيلي.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة أرسنال:

حراسة المرمى: ألتاي بايندر.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – لاوتارو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي – مانويل أوجارتي – كوبي ماينو – ديوجو دالوت.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – برونو فيرنانديز.

أبرز أحداث مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد:

تمريرة من أوديجارد قطعها دفاع اليونايتد في الدقيقة 4

خطأ لصالح أرسنال بعد تدخل من نصير مزراوي في الدقيقة 9

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم