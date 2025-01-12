لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

برشلونة

الكونفيدرالية الإفريقية

بلاك بولز

- -
18:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

2 1
15:00

شباب بلوزداد

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. أرسنال 0 - 0 مانشستر يونايتد.. تعرف على التشكيل

04:45 م الأحد 12 يناير 2025

مباراة القمة بين أرسنال ومانشستر يونايتد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ محمد القرش:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة آرسنال ونظيره مانشستر يونايتد عند الخامسة من عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل أرسنال لمباراة مانشستر يونايتد:

ومن المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: جوريين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – مايلس لويس سكيلي.

خط الوسط: ميكيل ميرينو – جورجينو – مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز – جابرييل جيسوس – جابرييل مارتينيلي.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة أرسنال:

حراسة المرمى: ألتاي بايندر.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – لاوتارو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي – مانويل أوجارتي – كوبي ماينو – ديوجو دالوت.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – برونو فيرنانديز.

أبرز أحداث مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد:

تمريرة من أوديجارد قطعها دفاع اليونايتد في الدقيقة 4

خطأ لصالح أرسنال بعد تدخل من نصير مزراوي في الدقيقة 9

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

أرسنال ضد مانشستر يونايتد تشكيل أرسنال تشكيل مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي بث مباشر أرسنال ومانشستر يونايتد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زيزو أساسيا.. تشكيل الزمالك لمواجهة بلاك بلوز في الكونفدرالية

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين