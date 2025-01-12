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متابعة ـ محمد القرش:

تأهل نادي مانشستر يونايتد إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح 5-3.

وكان انتهى وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل برونو فيرنانديز هدف تقدم اليونايتد وتعادل جابرييل للأرسنال.

تشكيل أرسنال لمباراة مانشستر يونايتد:

ومن المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: جوريين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – مايلس لويس سكيلي.

خط الوسط: ميكيل ميرينو – جورجينو – مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز – جابرييل جيسوس – جابرييل مارتينيلي.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة أرسنال:

حراسة المرمى: ألتاي بايندر.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – لاوتارو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي – مانويل أوجارتي – كوبي ماينو – ديوجو دالوت.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – برونو فيرنانديز.

أبرز أحداث مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد:

تمريرة من أوديجارد قطعها دفاع اليونايتد في الدقيقة 4

خطأ لصالح أرسنال بعد تدخل من نصير مزراوي في الدقيقة 9

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

مرور 20 دقيقة من سيطرة الأرسنال على المباراة

تسديدة قوية من ماينو يتصدى لها ديفيد رايا في الدقيقة 24

إصابة خيسوس بعد تدخل ليساندرو مارتينيز

ليساندرو يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 29

خروج خيسوس ودخول رحيم ستيرلينج في الدقيقة 40

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء لديوجو دالوت في الدقيقة 49

برونو فيرنانديز يسجل هدف تقدم اليونايتد في الدقيقة 52

بطاقة صفراء لكوبي مايون في الدقيقة 56

بطاقة صفراء ثانية لـ ديوجو دالوت تُسفر عن بطاقة حمراء في الدقيقة 61

جابرييل يسجل هدف تعادل أرسنال في الدقيقة 63

بطاقة صفراء لهاري ماجواير في الدقيقة 70

بطاقة صفراء لجابرييل في الدقيقة 70

أوديجارد يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 72

بطاقة صفراء لـ كاي هافرتو في الدقيقة 73

دخول ديكلان رايس بدلا من ميكيل ميرينو في الدقيقة 74

دخول ديالو بدلا من جارانتشو في الدقيقة 80

حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1

اللجوء إلى الأشواط الإضافية

دخول تروسارد وخروج لويس سكيلي في الدقيقة 90

دخول مالاتسيا وخروج مانويل أوجارت في الدقيقة 90

دخول توماس بارتي بدلا من تيمبر في الدقيقة 100

دخول ليني يورو بدلا من ماجواير في الدقيقة 104

انتهاء الشوط الإضافي الأول

دخول كيران تيرني بدلا من جورجينيو في الدقيقة 113

اللجوء لركلات الترجيح

انتهاء المباراة بفوز مانشستر يونايتد على أرسنال بركلات الترجيح 5-3