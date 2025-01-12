"انظر إلى صلاح والصقر ومرموش".. زيدان يوجه رسالة لـ تيبو

كتب- محمد خيري:

أشاد محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادي دورتموند الألماني السابق، بـ تيبو جابريال، المحترف المصري في صفوف ماينز الألماني تحت 19 سنة، متمنيًا له التوفيق والتألق.

وقال زيدان، في تصريحات على قناة dmc: "أبارك لـ تيبو على تواجده مع منتخب الشباب، وهذا الاستدعاء الثاني له".

وأضاف: "سمعت عن تيبو الكثير، وسألت عنه في ماينز، والجماهير تقول أنه بيفكرنا بـ زيدان في ألمانيا، والجميع سعيد، لان ذلك يذكرهم باللاعيب الكبير الذي تواجد سابقا في الدوري الألماني من نفس البلد".

وأكمل: "تيبو مصري من مواليد ألمانيا، وده هيساعده كتير، لأنه اتعود على "السيستم الألماني".

وأوضح: "أنا لن أنسى يوم تواجدي مع مرموش منذ 6 سنوات، وأخبرني أنه كان يريد الخروج من ألمانيا من أجل اللعب، وقولته لا خليك واثبت نفسك، وأعمل بصمة كبيرة حتى تذهب لدوري أو فريق أكبر، والأن مرموش أصبح محط أنظار جميع الأندية الكبرى".

ووجه زيدان رسالة لـ "تيبو"، قائلا: "أنظر إلى صلاح وأحمد حسن ومرموش، وأنت تلعب في نادي كبير في ألمانيا، وله جماهير وعليك أن تثبت نفسك، وما زال المشوار أمامك طويل، وهدفك الأول هو التواجد أساسي، وعليك تحديد أهدافك".

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