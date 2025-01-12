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"لنكتفي بالصداقة".. كيف انتهت قصة حب بيلينجهام وأيتانا؟

02:37 م الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
  • عرض 20 صورة
    إيتانا لوريس صديقة بيلينجهام
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كتب - محمد عبدالهادي:

أصبح جود بيلينجهام نحم فريق ريال مدريد، حديث الجميع في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأنباء التي ربطت اسمه بالمغنية الإسبانية أيتانا أوكانيا.

حيث ذكر برنامج "Socialité" أن اللاعب بدأ علاقة عاطفية معها بعد متابعتهما لبعضهما البعض على "إنستجرام" وحضور أيتانا لمباريات ريال مدريد.

لكن الصحفية ماريسا بلازكيز كشفت أن العلاقة لم تتطور، حيث رفض بيلينجهام دعوات أيتانا للقاء بسبب خوفه من تسليط الصحافة الضوء عليهما.

وعندما طلبت أيتانا أن يلتقيا لتناول العشاء، رفض جود خوفًا من أن يكون في دائرة اهتمام الإعلام، لرغبة اللاعب في التركيز على كرة القدم وعدم الدخول في دائرة الأضواء والإعلام.

وفي النهاية، قالت أيتانا: "لنكتفي بالصداقة!" بعدما فقدت الأمل في تطور العلاقة.

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بيلينجهام أيتانا أوكانيا بيلينجهام وأيتانا أوكانيا ريال مدريد
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