ريال مدريد وبرشلونة.. 10 معلومات مثيرة عن كلاسيكو الأرض بنهائي السوبر الإسباني

كتب ـ محمد عبدالهادي:

يُعتبر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة واحدة من أعظم وأهم المواجهات الكروية في تاريخ كرة القدم، حيث يجمع بين فريقين من أعرق الأندية الإسبانية وأكثرها شهرة على مستوى العالم.

ويلتقي فريقي برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الكلاسيكو المنتظر.

1. تاريخ أقدم مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أول مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أُقيمت في 13 مايو 1902، وكانت ضمن بطولة كأس التتويج وانتهت بفوز برشلونة 3-1

2. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

التقى الفريقان في 258 مباراة بكل البطولات، حقق الريال الفوز في 106 مباريات، بينما حقق برشلونة الفوز في 101 وتعادلا في 51 مباراة.

3. أكبر نتيجة بين ريال مدريد وبرشلونة

أكبر فوز لريال مدريد كان بنتيجة 11-1 في نصف نهائي كأس الملك عام 1943، بينما أكبر فوز لبرشلونة كان 7-2 في الدوري الإسباني عام 1950

4. الهداف التاريخي لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا، يليه ألفريدو دي ستيفانو أسطورة الملكي بواقع 18 هدفًا، بينما يحل البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث برصيد 18 هدفًا.

5. الأكثر مشاركة في الكلاسيكو

سيرجيو راموس (ريال مدريد) يحمل الرقم القياسي للمشاركة في الكلاسيكو بـ45 مباراة.

6. الأكثر تتويجًا بالسوبر الإسباني

يعد برشلونة الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الإسباني برصيد 14 لقباً، ويأتي خلفه ريال مدريد برصيد 13 لقبًا.

7. الأكثر تسجيلا في كلاسيكو الريال وبرشلونة

سجل لاعبو ريال مدريد 436 هدفًا أمام برشلونة وتلقت شباكه 423، خلال مواجهات الفريقين.

8. القيمة السوقية لبرشلونة وريال مدريد

يتفوق فريق ريال مدريد في القيمة السوقية، حيث تبلغ 1.23 مليار يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لبرشلونة 1.02 مليار يورو.

9. مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في السوبر

تعد مباراة اليوم هي الـ18 بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني، ويملك الريال أفضلية، حيث فاز في 10 مباريات، وخسر في 5 وتعادلا في مباراتين.

10. أغلى لاعبي ريال مدريد وبرشلونة

يعتبر البرازيلي فينيسيوس جونيور هو أغلى لاعبي الفريقين حيث تيبغ قيمته 200 مليار يورو، بينما أغلى لاعبي برشلونة هو الشاب لامين يامال بقيمة 180 مليار يورو.

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القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني والمعلقين

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني