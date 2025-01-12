موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

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يتجدد اللقاء اليوم الأحد بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وهذه المرة في نهائي كأس السوبر.

وستُقام المباراة عند التاسعة من مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في السعودية.

برشلونة كان قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز بثنائية نظيفة على نظيره أتلتيك بيلباو.

وعلى الجانب الآخر حصد فريق ريال مدريد البطاقة الثانية للنهائي بعد الفوز على مايوركا بثلاثية نظيفة.

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