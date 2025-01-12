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القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني والمعلقين

12:37 م الأحد 12 يناير 2025
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    ريال مدريد وبرشلونة
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    ريال مدريد وبرشلونة
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تتجه الأنظار عند التاسعة من مساء اليوم الأحد إلى نهائي السوبر الإسباني الذي سيجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة بالسعودية وبالتحديد على ملعب الجوهرة المشعة.

برشلونة كان قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز بثنائية نظيفة على نظيره أتلتيك بيلباو، فيما تأهل الريال بعد الفوز على مايوركا بثلاثية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني والمعلقين

ومن المقرر أن تُنقل المباراة مجانًا عبر قناة Mbc Masr 2 بصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وفارس عوض على القناة الصوتية الثانية بالإضافة إلى شبكة قنوات SSC SPORTS بصوت ثلاثة معلقين وهم: فهد العتيبي، مشاري القرني، عبد الله الحربي.

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