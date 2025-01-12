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"مصري بينهم".. آينتراخت فرانكفورت يُفاضل بين 3 لاعبين لتعويض رحيل مرموش المحتمل

12:02 م الأحد 12 يناير 2025
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    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
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    مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر
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    مصطفى محمد لاعب نانت
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    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
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    مصطفى محمد - نانت
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام من جانب مسؤولي نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بالمحترف المصري بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد لتعويض رحيل عمر مرموش عن الفريق.

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وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، عبر تقرير له مساء أمس السبت، أن مسؤولي نادي آينتراخت فرانكفورت يُفاضلون بين ثلاثة لاعبين لتعويض رحيل مرموش المحتمل.

وأشار التقرير ذاته إلى أن اللاعبين الثلاثة هم: مصطفى محمد، بجانب نيكلاس فولكروج لاعب وست هام الإنجليزي، أرناود كالمويندي لاعب ستاد رين بالإضافة إلى جوناثان بوركاردت لاعب ماينز الألماني.

أرقام مصطفى محمد مع نانت بالموسم الحالي 2024/25

مصطفى محمد صاحب الـ 27 شارك بقميص نانت خلال الموسم الجاري بـ 16 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

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