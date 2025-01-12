"مصري بينهم".. آينتراخت فرانكفورت يُفاضل بين 3 لاعبين لتعويض رحيل مرموش المحتمل

"الصفقة اقتربت".. الكشف عن خطوة رسمية من مانشستر سيتي لضم مرموش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام من جانب مسؤولي نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بالمحترف المصري بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد لتعويض رحيل عمر مرموش عن الفريق.

تطورات مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

عمر مرموش بات قريبًا من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، عبر تقرير له مساء أمس السبت، أن مسؤولي نادي آينتراخت فرانكفورت يُفاضلون بين ثلاثة لاعبين لتعويض رحيل مرموش المحتمل.

وأشار التقرير ذاته إلى أن اللاعبين الثلاثة هم: مصطفى محمد، بجانب نيكلاس فولكروج لاعب وست هام الإنجليزي، أرناود كالمويندي لاعب ستاد رين بالإضافة إلى جوناثان بوركاردت لاعب ماينز الألماني.

أرقام مصطفى محمد مع نانت بالموسم الحالي 2024/25

مصطفى محمد صاحب الـ 27 شارك بقميص نانت خلال الموسم الجاري بـ 16 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

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