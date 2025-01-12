"الصفقة اقتربت".. الكشف عن خطوة رسمية من مانشستر سيتي لضم مرموش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق المتخصص في سوق الانتقالات، عن تطورات مفاوضات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني لضم عمر مرموش.

وأوضح فابريزيو، عبر تدوينة على حساباته اليوم الأحد، أن مانشستر سيتي قد دخل في مفاوضات رسمية مباشرة مع آينتراخت فرانكفورت مساء أمس؛ إذ كانت إيجابية ويشعر مسؤولو النادي الإنجليزي بإيجابية المحادثات.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن نادي مانشستر سيتي سيُرسل عرضًا رسميًا للنادي الألماني؛ حيث يرى أن الصفقة قد تتم خلال الأسبوع المقبل.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً شارك مع ناديه الألماني بـ 25 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 12.

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