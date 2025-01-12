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"في الحضانة".. رضا عبد العال يوضح الفارق بين صلاح ومرموش

01:49 ص الأحد 12 يناير 2025
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  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح يحتفل
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    محمد صلاح
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح
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    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
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كتب - محمد الميموني:

أوضح اللاعب السابق لنادي الأهلي والزمالك، رضا عبد العال، الفارق بين عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت ومحمد صلاح نجم ليفربول والدوري الإنجليزي.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي": "عمر مرموش ومحمد صلاح الفرق بينهم زي اللي في الحضانة واللي خلص تعليم".

وأضاف: "لو مرموش خد بطولات مع السيتي أو عمل إنجاز الدنيا هتختلف معا تماما".

واختتم: "عمر مرموش متعود على اللعب الفردي مش الجماعي، بس لو لعب مع مانشستر سيتي بلعبهم هتظبط الدنيا معاه".

الجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي في مفاوضات جادة مع نادي آينتراخت فرانكفورت للتعاقد مع عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مرموش صلاح رضا عبد العال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي فرانكفورت
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