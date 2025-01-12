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موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

03:00 ص الأحد 12 يناير 2025

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 12 يناير، ضمن مواجهات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر على ملعب الإمارات، حيث يتأهل الفائز إلى دور الـ32 مباشرة.

ولا توجد أي قناة عربية أعلنت حصولها على حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2024/2025 حتى الآن.

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موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي أرسنال مانشستر يونايتد
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