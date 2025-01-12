بينهم مصري.. الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن

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كتب - محمد القرش:

يشهد دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا منافسة شرسة بين فرق الـ4 مجموعات، على التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ولم يتأهل حتى الآن سوى 3 فرق فقط، على الرغم من تبقي جولتين على انتهاء دور المجموعات، حيث يتأهل الفرقتين أصحاب الصدارة والوصافة من كل مجموعة.

وتأهل نادي بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على ساجرادا بهدف نظيف جاء في الدقيقة الأخيرة 90+4.

وتصدر فريق الجيش الملكي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد مرور خمس جولات، وبفارق 4 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثالث.

واستطاع الهلال السوداني ضمان تخطي دور المجموعات، بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

1. الهلال - 10 نقاط - 4 مباريات

2. مولودية الجزائر - 8 نقاط - 5 مباريات

3. يانج أفريكانز - 4 نقاط - 4 مباريات

4. مازيمبي - نقطتين - 5 مباريات

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

1. الجيش الملكي - 9 نقاط - 5 مباريات

2. صن داونز - 8 نقاط - 5 مباريات

3. الرجاء - 5 نقاط - 5 مباريات

4. مانيما - 3 نقاط - 5 مباريات

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1. الأهلي - 10 نقاط - 5 مباريات

2. أورلاندو بايرتس - 8 نقاط - 4 مباريات

3. شباب بلوزداد - 6 نقاط - 4 مباريات

4. ستاد أبيدجان - نقطة - 5 مباريات

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1. بيراميدز - 10 نقاط - 5 مباريات

2. الترجي - 7 نقاط - 4 مباريات

3. ساجرادا - 5 نقاط - 5 مباريات

4. دجوليبا - نقطتين - 4 مباريات