لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

- -
15:00

شباب بلوزداد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

بينهم مصري.. الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن

05:30 ص الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    جمهور بيراميدز من مباراة ساجرادا
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد ساجرادا (1)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد ساجرادا (4)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد ساجرادا (2)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة الاهلي واستاد ابيدجان
  • عرض 16 صورة
    الأهلي ضد ستاد أبيدجان
  • عرض 16 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 16 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (12)
  • عرض 16 صورة
    رد فعل كولر على استقبال الهدف الأول (1)
  • عرض 16 صورة
    رد فعل كولر على استقبال الهدف الأول (3)
  • عرض 16 صورة
    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (2)
  • عرض 16 صورة
    حسين الشحات يسجد عند خروجه
  • عرض 16 صورة
    مشاركة عمر الساعي
  • عرض 16 صورة
    مشاركة عمر الساعي وسمير محمد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يشهد دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا منافسة شرسة بين فرق الـ4 مجموعات، على التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ولم يتأهل حتى الآن سوى 3 فرق فقط، على الرغم من تبقي جولتين على انتهاء دور المجموعات، حيث يتأهل الفرقتين أصحاب الصدارة والوصافة من كل مجموعة.

وتأهل نادي بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على ساجرادا بهدف نظيف جاء في الدقيقة الأخيرة 90+4.

وتصدر فريق الجيش الملكي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد مرور خمس جولات، وبفارق 4 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثالث.

واستطاع الهلال السوداني ضمان تخطي دور المجموعات، بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

1. الهلال - 10 نقاط - 4 مباريات

2. مولودية الجزائر - 8 نقاط - 5 مباريات

3. يانج أفريكانز - 4 نقاط - 4 مباريات

4. مازيمبي - نقطتين - 5 مباريات

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

1. الجيش الملكي - 9 نقاط - 5 مباريات

2. صن داونز - 8 نقاط - 5 مباريات

3. الرجاء - 5 نقاط - 5 مباريات

4. مانيما - 3 نقاط - 5 مباريات

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1. الأهلي - 10 نقاط - 5 مباريات

2. أورلاندو بايرتس - 8 نقاط - 4 مباريات

3. شباب بلوزداد - 6 نقاط - 4 مباريات

4. ستاد أبيدجان - نقطة - 5 مباريات

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1. بيراميدز - 10 نقاط - 5 مباريات

2. الترجي - 7 نقاط - 4 مباريات

3. ساجرادا - 5 نقاط - 5 مباريات

4. دجوليبا - نقطتين - 4 مباريات

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا ترتيب مجموعة الأهلي ترتيب مجموعة بيراميدز دوري أبطال أفريقيا الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

إعلان

إعلان

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان
من لوس أنجلوس إلى نيويورك.. كيف دمرت الحرائق أحياء سكنية بأكملها؟ (فيديو+صور)