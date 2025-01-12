احتفالات غريبة.. تغريم لاعب عراقي 3 ملايين بسبب هدفه في فريقه السابق

كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها احتفال تسبب في تغريم صاحبه 3 ملايين دينار عراقي.

جرت العادة أن اللاعبين الذين يسجلون في مرمى فريقهم السابق لا يحتفلون، لكن إبراهيم بايش لاعب القوة الجوية العراقي، لم يفعل ذلك، وعندما سجل في مرمى الزوراء قبل 3 أعوام، احتفل بعلامة "الذبح"، ليحصل على البطاقة الحمراء.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، توقيع عقوبة صارمة على اللاعب، بإيقافه 3 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 3 ملايين دينار عراقي.

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