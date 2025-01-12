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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"نجوموها طفل صغير تواجد معنا لمدة نصف موسم ويتدرب في الغالب مع فريق تحت 21 عامًا ومعنا أيضًا وهو لا يخشى تقديم ما لديه وما يجيده وهو مواجهة اللاعبين في الصراعات الفردية ونأمل أن يتمكن من إظهار ذلك اليوم"

بهذه الكلمات علق المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول عن دفعه باللاعب صاحب الـ 16 عامًا أساسيًا خلال مواجهة أكينجتون ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية ـ التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجوموها أصغر لاعب يُشارك مع ليفربول أساسيًا بالتاريخ

سلوت دفع باللاعب الذي يحمل الجنسية الإنجليزية أساسيًا باللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول برباعية نظيفة ليُصبح الجناح الأيسر الواعد هو أصغر لاعب يُشارك كأساسي في مباراة بتاريخ نادي ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي.

أرقام نجوموها مع ليفربول بالموسم الجاري 2024/25

اللاعب كان قد شارك مع فريق الشباب بنادي ليفربول خلال الموسم الجاري بـ 13 مباراة صنع خلالها 4 أهداف خلال 827 دقيقة لعب.

وتُعد مباراة أكينجتون التي شارك بها نجوموها اليوم هي الأولى له مع الفريق الأول للريدز.

وشارك اللاعب صاحب الـ 16 عاماً لمدة 72 دقيقة قبل أن يتم استبداله باللاعب جايدن دانز.

كيف انضم نجوموها لليفربول؟

وكان اللاعب بقطاع ناشئي نادي تشيلسي الإنجليزي قبل أن ينجح نادي ليفربول في التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

عقد نجوموها مع ليفربول؟

وبحسب موقع ترانسفير ماركت فيمتد عقد اللاعب الذي يتواجد مع منتخبات انجلترا للشباب مع ليفربول حتى يونيو 2026.

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