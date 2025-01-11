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"عاوزين نشوفه في الزمالك".. رضا عبد العال يوجه رسالة إلى إمام عاشور بعد الهاتريك

11:50 م السبت 11 يناير 2025
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    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (3)
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    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (2)
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    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    تفاعل الجماهير مع أداء إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وستاد أبيدجان
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    إمام عاشور يحتفل بالهاترك
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    احتفال إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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كتب ـ محمد الميموني

علق لاعب الأهلي السابق رضا عبد العال على هاتريك إمام عاشور اليوم ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي":" إمام عاشور جايب هاترك في فرقة ضعيفة وآخر إفريقيا".

وأضاف موجها رسالته إلى إمام عاشور: "عاوزين نشوف الهاتريك ده في الزمالك ولا الترجي ساعتها نتكلم".

وتابع: "شوفو الشوط الأول هتلاقي الفرقه ضعيفة وكمان بيلعب ب 7 مدافعين أومال لو راح كأس العالم هيعمل إيه؟، أومال لو لاعب ميسي هيعمل معاك إيه"

واختتم"الأهلي محتاج مدرب غير كولر قبل كأس العالم لإن كده الدنيا بايظة والعالم كله هيشوفنا".

يذكر أن الأهلي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد أبيدجان في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا

إمام عاشور رضا عبد العال الزمالك الأهلي هاتريك إمام عاشور
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