كهربا يعلق على أداء إمام عاشور أمام ستاد أبيدجان ببطولة دوري أبطال أفريقيا

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تعليق مثير للجدل من رضا عبد العال على أنباء انتقال عمر مرموش إلى مان سيتي

كتب ـ محمد الميموني

علق لاعب الأهلي السابق رضا عبد العال على هاتريك إمام عاشور اليوم ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي":" إمام عاشور جايب هاترك في فرقة ضعيفة وآخر إفريقيا".

وأضاف موجها رسالته إلى إمام عاشور: "عاوزين نشوف الهاتريك ده في الزمالك ولا الترجي ساعتها نتكلم".

وتابع: "شوفو الشوط الأول هتلاقي الفرقه ضعيفة وكمان بيلعب ب 7 مدافعين أومال لو راح كأس العالم هيعمل إيه؟، أومال لو لاعب ميسي هيعمل معاك إيه"

واختتم"الأهلي محتاج مدرب غير كولر قبل كأس العالم لإن كده الدنيا بايظة والعالم كله هيشوفنا".

يذكر أن الأهلي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد أبيدجان في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا