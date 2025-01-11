لقطة كوميدية بين إمام عاشور ومراسل الكاف بعد مباراة الأهلي وأبيدجان

كتب - يوسف محمد:

لفت إمام عاشور نجم النادي الأهلي، الأنظار إليه خلال مباراة فريقه أمام ستاد أبيدجان اليوم، بسبب الأداء الكبير الذي ظهر به اللاعب، خاصة بعد تسجيله ثلاثية الأهلي في اللقاء.

واستمر إمام عاشور في لفت الأنظار إليه، عقب نهاية المباراة أيضًا، حيث التقطت عدسات الكاميرات لقطة كوميدية بطلها نجم وسط الأهلي، مترجم الفريق ومراسل الاتحاد الأفريقي، خلال إجراء اللاعب لقاء عقب نهاية المباراة.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنجم الأهلي عقب نهاية المباراة، وهو يتحدث مع المراسل، ليخبره بأن الشخص الذي يقف بجواره هو مترجم الفريق.

وظهر إمام عاشور، خلال الحوار وهو يقوم بطلب الحصول على "المايك" من المراسل، ليقوم بالإمساك بالمايك، في لقطة كوميدية جمعت بين الثنائي.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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