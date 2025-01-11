تعليق مثير للجدل من رضا عبد العال على أنباء انتقال عمر مرموش إلى مان سيتي

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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الأهلي والزمالك، رضا عبد العال سابقًا، عن أنباء انتقال عمر مرموش إلى مان سيتي في الدوري الإنجليزي.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات خاصة "لمصراوي": "عمر مرموش متعود على اللعب الفردي مش الجماعي ولكن لو لعب مع مانشستر سيتي بلعبهم هتظبط الدنيا معا لإن هوه رايح لتيم تقيل و يلعب كرة جماعية".

وأضاف: "مرموش لو اندمج معاهم في اللعب هيبقى أحلى لاعب في أوروبا لكن لو مندمجش معاهم مش هيبقي زي فرقته لأن طريقة اللعب بتختلف بين الفرقتين في فرق بين لاعب يلعب لوحده وفي فرق للعب الجماعي".

وتابع: "مرموش لو فهم الفرقة اللي بيلعب معاهم هيبقي في حتة تاني لإن مدربه عالمي وفاهم كورة لكن لو لعب زي طريقة اللعب في الدوري الأماني مش هيعمل حاجه مع السيتي".