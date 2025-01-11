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انزعاج كولر وسبحة رمضان.. لقطات لم تعرضها كاميرات مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

11:10 م السبت 11 يناير 2025
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    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (5)
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    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (4)
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    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (1)
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    حسين الشحات يسجد عند خروجه
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    مشاركة عمر الساعي وسمير محمد
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    محمد الشناوي يشرب المياة
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    مشاركة عمر الساعي
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    رد فعل كولر بعد استقبال هدف (2)
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    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (2)
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    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (3)
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    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (1)
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    إمام عاشور يأخذ كرة الهاتريك من الحكم
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    إمام عاشور يصابح الحكم (1)
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور يصابح الحكم (2)
  • عرض 22 صورة
    محمد رمضان يُمسك بسبحة في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان (4)
  • عرض 22 صورة
    محمد رمضان يُمسك بسبحة في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان (1)
  • عرض 22 صورة
    محمد رمضان يُمسك بسبحة في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان (2)
  • عرض 22 صورة
    محمد رمضان يُمسك بسبحة في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان (3)
  • عرض 22 صورة
    رد فعل كولر بعد استقبال هدف (1)
  • عرض 22 صورة
    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (2)
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كتب - محمد القرش:

تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل إمام عاشور ثلاثية فوز المارد الأحمر على نظيره الإيفواري، رافعا نقاطه إلى 10 وبفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الوصيف.

وبعد المباراة حصل لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، على كرة خاصة، بسبب تسجيله 3 أهداف.

وشارك عمر الساعي في الدقيقة 90+2 بدلا من حسين الشحات، ليصنع أولى أهدافه مع النادي الأهلي ويقدم تمريرة هدف إمام عاشور الثالث.

وفي قاعة المؤتمر الصحفي، ضرب إنذار الحريق مرتين، مما أزعج كولر المدير الفني السويسري واضعا إصبعيه في أذنيه محاولة منه تخفيف الصوت العالي.

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إمام عاشور الأهلي الأهلي وستاد أبيدجان دوري أبطال أفريقيا كولر
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