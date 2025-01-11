مانشستر سيتي يسحق سالفورد بثمانية أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة مانشستر سيتي و سالفورد سيتي التي أقيمت اليوم 11 يناير، ضمن مواجهات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره سالفورد سيتي بثمانية أهداف دون مقابل على ملعب الإتحاد.

سجل هدف مانشستر سيتي الأول، جيريمي دوكو في الدقيقة 8.

سجل هدف مانشستر سيتي الثاني، ديفين موباما في الدقيقة 20.

سجل هدف مانشستر الثالث، نيكو أوريلي في الدقيقة 43.

سجل هدف مانشستر الرابع، جاك جريليش في الدقيقة 49.

سجل هدف مانشستر الخامس، جيمس ماكاتي في الدقيقة 62.

سجل هدف السيتي السادس، دوكو في الدقيقة 69.

سجل هدف مانشستر السابع، جيمس ماكاتي في الدقيقة 72.

سجل هدف مانشستر الثامن، جيمس ماكاتي في الدقيقة 81.