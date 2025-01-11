كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على ستاد أبيدجان؟ (كوميك)

3 سيناريوهات.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

كهربا يعلق على أداء إمام عاشور أمام ستاد أبيدجان ببطولة دوري أبطال أفريقيا

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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ستاد أبيدجان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 10 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما توقف رصيد فريق ستاد أبيدجان عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلاً من: "ستاد أبيدجان الإيفواري، شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء وبشكل خاص إمام عاشور صاحب ثلاثية الفريق في مباراة اليوم.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على ستاد أبيدجان، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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